Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobilin açılan kapısından yola savrulan kadın yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.
Sinan K. idaresindeki 06 RAC 84 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 36. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan Zübeyde K, çarpmanın etkisiyle açılan kapıdan yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Sinan K. ile Zübeyde K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Zübeyde K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika