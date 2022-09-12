Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

12.09.2022 17:00
Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Son dakika haberler... KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İhsan Çapaş (40) yönetimindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ayşegül Almalı'nın (32) kullandığı 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Sıraç Almalı adlı bebek ile Hacer Yurtoğlu (67), Ayşegül Çapaş (12), Mehmet Çapaş (12), Alperen Çapaş (2), Deniz Çapaş (31) ve Güler Çapaş (41) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı, bölgede bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı görüldü.


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Kaynak: DHA

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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