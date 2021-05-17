Yaralanan sürücüler ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KIRIKKALE - Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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