Son dakika! Kırıkkale'de ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundurduğu iddia edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, O.A'nın araç, ikamet ve iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kılıç ve dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.