Son dakika... Kırıkkale'de sağlık çalışanları salgınla geçen bir yılı anlattı - Son Dakika

Son dakika... Kırıkkale'de sağlık çalışanları salgınla geçen bir yılı anlattı

14.03.2021 10:59
Son dakika... Kırıkkale'de sağlık çalışanları salgınla geçen bir yılı anlattı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir, hemşireler Elmas Ceylan ve Nazlı Alan ile temizlik görevlisi Fatih Ulutel, Türkiye'de yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerini anlattı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Selma Demir, hemşireler Elmas Ceylan ve Nazlı Alan ile temizlik görevlisi Fatih Ulutel, Türkiye'de yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelelerini anlattı.

Doktor Selma Demir, AA muhabirine, Kovid-19'la geçen 2020'nin 26 yıllık meslek hayatında en çok zorlandığı yıl olduğunu söyledi.

Sadece iş olarak değil, hem bedenen hem de ruhen bu süreci çok zor geçirdiklerini anlatan Demir, "Birçok kayıp yaşadık, en çok canımızı yakan o oldu. Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan, meslektaşlarımızdan kaybettiğimiz hastalar oldu. Birçoğumuz hastalığı geçirdik." dedi.

Demir, "Her gün biraz daha azalır, biter" ümidiyle çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yorulduk ama 'Yoruldum, artık yeter.' diyecek noktaya gelemedik. Zaten öyle bir lüksümüz de yoktu. Hep birlikte ekip ruhuyla çalıştık. Sorumluluğu belki doktor olarak biz alıyoruz ama öncelikle hemşire ve diğer arkadaşlarımız bize çok destek oldu. Hastanede çalışan her personel taşın altına elini koydu. 7'den 70'e gerçekten herkes özveriyle çalıştı. 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili tek dileğim, bu salgının bitmesi ve ülkemizin normal hayata dönmesi."

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete de değinen Demir, kime yapılırsa yapılsın şiddetin çözüm olmadığını vurguladı.

Demir, salgın döneminde özveriyle çalışırken sözlü veya fiziki şiddete uğramalarının canlarını çok yaktığını ve üzdüğünü ifade ederek, "İnsanların çalışma şevkini kırıyor. Keşke hiç olmasa, herkes birbirini anlasa belki de bu kadar şiddet olmayacak. Her hastamızın canı yandığında bizim de canımız yanıyor. Hastayı kaybettiğin zaman sen de üzülüyorsun." diye konuştu.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

Hemşire Elmas Ceylan da geçen yıl mart ayında zor ve bilmedikleri bir sürecin başladığını belirtti.

Mesleğinde 27 yılı geride bıraktığını ve en zor dönemi yaşadığını anlatan Ceylan, "Ailemizi, evimizi, çocuklarımızı bir kenara bırakarak elimizden geldiğince mücadelemizi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 14 Tıp Bayramı dolayısıyla bütün sağlık çalışanlarının bayramını da kutluyorum. Bu zor süreçte yüzümüzü güldüren bir gün. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sağlık çalışanları olarak canla, başla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bizi anlamalarını bekliyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet motivasyonu düşüren bir süreç." ifadelerini kullandı.

"Malzeme ve personel sıkıntısı çekmedik"

Hemşire Nazlı Alan ise bu zorlu süreçte evlerini, ailelerini, çocuklarını ve sosyal yaşantılarını bir tarafa bırakıp, hastaneyi evleri bilerek çalıştıklarını söyledi.

Kovid-19 nedeniyle arkadaşlarını da kaybettiklerini anlatan Alan, şöyle devam etti:

"Onlarla beraber yolda yürürken, onların yokluğuyla yola devam etmek bizim için zordu. Omuz omuza çalıştığın arkadaşını mezarlığa götürüp toprağa vermek, tekrar çalışmaya devam etmek her yiğidin harcı değildir. Salgın sürecinin de Bakanlık tarafından çok güzel yönetildiğine inanıyorum. Hiçbir zaman malzeme ve personel sıkıntısı çekmedik. Elimizden gelenin en iyisini insanlarımıza yansıtmaya çalıştık. Çünkü insanlarımızın çok büyük korkuları vardı. Hastalarımızın hem tedavileriyle hem de psikolojik sorunlarıyla mücadele ettik. Hiçbir zaman kendimizi düşünmedik."

Temizlik personeli Fatih Ulutel de tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, bu zor günleri el ele vererek atlatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kırıkkale, Türkiye, Fatih, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırıkkale'de sağlık çalışanları salgınla geçen bir yılı anlattı - Son Dakika


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