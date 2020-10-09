Son dakika! Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişi... - Son Dakika

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

Kent merkezinde son 3 günde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınanlardan H.V, M.Ö, A.B, Y.M, İ.Y, C.D. ve Ü.G. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek İhtisas Hastanesine alkol zehirlenmesi şüphesiyle 7-8 Ekim'de 8 vatandaşın intikal ettirildiği ve 7'sinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir kişinin tedavisinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili yapılan ilk araştırmada şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir."

Öte yandan, şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö'nün de zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi gördüğü, Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö'nün de oğlu olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak viski ve çeşitli markalarda cinsel uyarıcı ürün ele geçirdi.