Son Dakika | Kırıkkale'de silah operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Kırıkkale'de silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

08.05.2022 16:09
Son Dakika | Kırıkkale'de silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında S.U'nun (31) ev ve iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, tabancaya ait şarjör ile 4 bin 13 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırıkkale'de silah operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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