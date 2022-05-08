Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında S.U'nun (31) ev ve iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, tabancaya ait şarjör ile 4 bin 13 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.