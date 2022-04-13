Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI

13.04.2022 10:15

Son dakika habere göre KIRIKKALE'de Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

KIRIKKALE'de Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Yuva Mahallesi 2484'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Serkan M. ile Tarık M. arasında enüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönütü. Kavga sırasında Serkan M., üzerindeki tabancayı çekip Tarık M.'yi bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarık M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Serkan M. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI
Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI
Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI
Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA, 1 YARALI - Son Dakika
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