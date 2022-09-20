Son dakika haberi! KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi! KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

20.09.2022 01:51

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki M.K. yaralandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki M.K. yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi 417 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman içinde karşılaşan M.K. ile E.Ü. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü.'nün yanında bulunan tabancayla ile açtığı ateş sonucu M.K. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli emniyet güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KIRIKKALE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI - Son Dakika
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