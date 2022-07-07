Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

07.07.2022 16:14
Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda "tefecilik" suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, eş zamanlı yapılan operasyonda "tefecilik" N.Ö. (47), S.Ö. (27), M.Ö. (34) ve U.C. (37) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

YORUMLAR
500
Kurban pazarında satıcılara 'sahte para' uyarısı Kurban pazarında satıcılara 'sahte para' uyarısı Son dakika haberi | KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Son dakika haberi | KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı Çarpışan otomobiller su kanalına devrildi: 7 yaralı
Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:26:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement