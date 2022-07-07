Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekiplerince, eş zamanlı yapılan operasyonda "tefecilik" N.Ö. (47), S.Ö. (27), M.Ö. (34) ve U.C. (37) gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Kırıkkale'de tefecilik operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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