İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışma ve müşteki beyanları kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kırıkkale'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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