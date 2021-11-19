Son dakika! Kırıkkale'de üretici ve yatırımcılar, kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri hakkında üretici ve yatırımcılara bilgiler verildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, makineleşme ve tarıma dayalı sanayi konularında çok daha fazla mesai harcamaları gerektiğini söyledi.

Tarımın bir geçim iştigal alanı değil, aslında bir zenginleşme alanı olduğunu ifade eden Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun farkına varalım ve işin ilmine, tekniğine uygun bir şekilde yapalım. Dünya tarımına göre, Türkiye'nin bazı avantajları var. Toprakların önemli bir kısmı kirlenmemiş durumda. Türkiye'nin topografyası birçok şeyi üretmeye uygun. Bir de dünyada tarım Anadolu coğrafyasından ortaya çıktı, işin sahibi biziz. Devletimizde bu imkanı ve potansiyeli tekrar ortaya çıkarmak için bazı imkanlar ortaya çıkartıyor. Ancak bunlardan yeterince istifade etmiyoruz. Bu konuda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze sizlere yardımcı olmaları için talimat veriyorum. Hep birlikte bu potansiyeli arttıracağız." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da Kırıkkale'de bugüne kadar 2 bin 247 çiftçinin ekim, dikim, işleme ve hasat etmek amacıyla kullandıkları ekipmana 24 milyon 500 bin lira destek sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Ekonomik ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi hakkında bilgiler verilen toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı'nın yanı sıra kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, üretici ve yatırımcılar katıldı.