Son dakika: Kırıkkale'de vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri için yürüdü

KIRIKKALE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği kapsamında binlerce kişinin katıldığı yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı nedeniyle binlerce kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da katıldı. Vali Tekbıyıkoğlu yaptığı konuşmada, "Hiçbir toprak, bu topraklar kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Hiçbir millet, vatan sahibi olmayı milletimiz kadar hak etmemiştir. Milletimiz tarih boyunca büyük sınavlar vermiş, badireler atlatmış, büyük tehlikeleri geçirmiş, büyük fedakarlıklar yapmış ve sonunda da istiklaline elde etmiştir" dedi.

'MEYDANLARA İNEN İLK ŞEHİR KIRIKKALE'DİR'Belediye Başkanı Saygılı ise, "Bu Cumhuriyet Meydanı korkakların yeri değil, burası vatanını, milletini seven, bu uğurda ölmeyi seve seve göze alan yiğit hemşehrilerimin meydanı. Meydanlara ilk inen şehir Kırıkkale'dir. Tıpkı nüfusuna göre en fazla şehit veren il olduğu gibi" ifadelerini kaydetti.

Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.