Son Dakika | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

Kırıkkale'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında Selvi Aykut'a ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.
Binadan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Buzdolabından çıktığı değerlendirilen yangı hasara neden oldu.
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