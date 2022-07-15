Son Dakika | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika
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Son Dakika | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

15.07.2022 14:33
Son Dakika | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üçüncü katında Selvi Aykut'a ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı.

Binadan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Buzdolabından çıktığı değerlendirilen yangı hasara neden oldu.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırıkkale'de yangın çıkan ev zarar gördü - Son Dakika

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