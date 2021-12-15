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Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı

15.12.2021 13:50
Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Zehir" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Zehir" operasyonu kapsamında Kırıkkale'de denetim gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, sahte içki üreten veya yurda yasa dışı kaçak içki soktuğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, alkol satışı yapan 23 iş yerini denetledi.

Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran bir iş yerine 3 bin 200 lira idari ceza uyguladı.

Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı
Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı
Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı
Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de kaçak içki denetimi yapıldı - Son Dakika


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