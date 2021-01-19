Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 10:59
Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Delice ilçesinde tartıştıkları 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.E, İ.K, K.Y, S.A. ve B.K'nin Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Delice Adliyesine sevk edilen zanlılardan B.E, İ.K. ve K.Y. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, S.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Tutuklanan zanlıların Çorum'da çeşitli suçlardan kaydı olduğu da belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan K.Y, İ.K, B.E, S.A. ve B.K ile H.A. (40), İ.S.Ş. (41) ve M.A. (30), önceki gün Kırıkkale-Çorum kara yolu Akboğaz Köprüsü yakınlarında kavga etmiş, H.A, İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle yaralanmıştı.

Kaçan 5 şüpheli, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Kırıkkale, Hisarcık, Sungurlu, Delice, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Üzülüyor mu bilmem 'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu
Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak         
11:10
Kaçak avcıları hizaya sokacak ceza! Ekipler lüks ciplerine el koydu Kaçak avcıları hizaya sokacak ceza! Ekipler lüks ciplerine el koydu         
10:46
Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim         
10:38
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış         
10:17
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
İki kız kardeş telefon numaralarını isteyen lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgaya müdahale edenler konuştu İki kız kardeş telefon numaralarını isteyen lokantacıyı tekme tokat dövmüştü! Kavgaya müdahale edenler konuştu         
09:35
Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor         
09:21
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 11:27:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei