Son Dakika | Kırım Köprüsü'ne saldırıda 3 tutuklama daha - Son Dakika
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Son Dakika | Kırım Köprüsü'ne saldırıda 3 tutuklama daha

17.10.2022 12:36
Son Dakika | Kırım Köprüsü'ne saldırıda 3 tutuklama daha

Son dakika gelişmesine göre Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) patlama ile ilgisi olduğu gerekçesiyle 8 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Kırım'a bağlı Simferopol kentindeki mahkemenin, 13 Ekim'de 5 şüphelinin 8 Aralık'ta gerçekleşecek duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar vermesinin ardından bugün de gözaltında tutulan 3 kişi mahkeme karşısına çıktı. Savcı, Aleksandr Bylin, Oleg Antipov ve Dmitry Tyazhelykh'in örgütlü şekilde terör saldırısı gerçekleştirme suçundan tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıkların 8 Aralık'a kadar tutuklanmasına karar verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü (GUR) tarafından organize edildiği öne sürülen saldırıya ilişkin davada sanıklar 8 Aralık'ta mahkemeye çıkacak. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Aralık, Rusya, Kırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırım Köprüsü'ne saldırıda 3 tutuklama daha - Son Dakika

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