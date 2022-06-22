Jandarmanın devam eden operasyonlarında Merkez İlçe Üsküp Beldesinde ise H.B. isimli şahsa ait bahçe ve evin balkonunda kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon - Son Dakika

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