Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon - Son Dakika
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Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon

22.06.2022 11:03

Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon Kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi: 2 gözaltı Kırklareli'de drone destekli 2 adrese yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon

Kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi: 2 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'de drone destekli 2 adrese yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde iki ayrı operasyona imza atıldı. Drone desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyünde T.U. isimli şahsa ait etrafı brandayla çevrilmiş arazide drone ile tespit edilen kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmanın devam eden operasyonlarında Merkez İlçe Üsküp Beldesinde ise H.B. isimli şahsa ait bahçe ve evin balkonunda kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

H.B.nin kenevir bitkilerini yetiştirdikten sonra evin özel bir bölmesinde kurutmaya bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon - Son Dakika

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