Kırklareli'de dronla tespit edilen adreslere jandarmadan şok operasyon
Kubar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi: 2 gözaltı
KIRKLARELİ - Kırklareli'de drone destekli 2 adrese yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri çerçevesinde iki ayrı operasyona imza atıldı. Drone desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, Lüleburgaz İlçesi Ertuğrul Köyünde T.U. isimli şahsa ait etrafı brandayla çevrilmiş arazide drone ile tespit edilen kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmanın devam eden operasyonlarında Merkez İlçe Üsküp Beldesinde ise H.B. isimli şahsa ait bahçe ve evin balkonunda kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
H.B.nin kenevir bitkilerini yetiştirdikten sonra evin özel bir bölmesinde kurutmaya bıraktığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.
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