Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu - Son Dakika
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Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu

20.04.2022 10:27
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu

Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde triportör ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yola savruldu.

Kaza, Pınarhisar ilçesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki triportör ile A.K. hakimiyetindeki 39 AH 422 plakalı tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle triportörün sürücüsü E.B. ve triportörde yolcu olarak bulunan F.G.B. yola savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza bölgesine kısa sürede 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Pınarhisar Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, meydana gelen feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu
Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu

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Kırklareli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kırklareli'de feci kaza: 2 kişi yola savruldu - Son Dakika
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