Son Dakika | Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Son Dakika | Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" konferansı düzenlendi

15.07.2022 09:05
Son Dakika | Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" konferansı düzenlendi

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" konferansı düzenlendi.

Kırklareli'nde "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Veysel Bilici, Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, 15 Temmuz darbe girişiminin önceki darbelerle aynı benzerliği taşıdığını belirtti.

Hem söylem, hem de eylem bakımından büyük ölçüde aynı olduğunu ifade eden Bilici, FETÖ örgütünün iş üzerinde yakalandığı için bu farkın ortaya konulabildiğini kaydetti.

TRT'de okunan bildirinin önceki darbelerde okunan bildirilerden hiçbir farkının bulunmadığını aktaran Bilici, "O geceyi hatırlarsınız okunan bildiri önceki darbelerde okunan bildirilerden hiçbir şekilde farklı değildi. Önceki bildirilere benzer bir şekilde söylem olarak millet adına hareket eden bir gruptan bahsediyoruz." dedi.

15 Temmuz'da bir kısım televizyon ve radyoların ele geçirilmesinin haberleşme alanında engellemeye yönelik bir anlam taşımadığını vurgulayan Bilici, tüm Türkiye'nin sosyal medya üzerinden olayları takip ederek haberdar olduğunu kaydetti.

1963 darbesindeki gibi 15 Temmuz'da da emir komuta zinciri içinde olmayışının önemli bir nokta olarak değerlendirdiklerini anlatan Bilici, "Ele geçirilecek tek bir radyo ve tek bir televizyon olmayışı da önemliydi. Milletin sesi dediğimiz, milli irade dediğimiz şey aslında büyük ölçüde bir sese sahip olmaktır. Sese sahip olmakta sesin duyulacağı bir mekana sahip olmaktır. O gece sokağa çıkanlar herhalde burada olanlarda dahil sosyal medyadan haberleştiler. Tüm ülke birbirini takip etti." diye konuştu.

Konferansta Sosyoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Adem Başpınar da darbelerin sosyolojik yapısını anlattı.

Konferansın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici, konuşmacılara plaket verdi.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kırklareli'nde '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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