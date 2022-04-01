Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Suat Y'nin kullandığı 39 DR 470 plakalı hafif ticari araç, Abdulsamet H. idaresindeki 06 AU 7523 plakalı otomobil ile 8 Kasım Mahallesi Naci Arı Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 06 AU 7523 plakalı otomobil, bu sırada kavşakta bekleyen Didem E'nin yönetimindeki 39 TA 061 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan sürücü Abdulsamet H, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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