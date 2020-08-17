Son Dakika: Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan 47 koyunu jandarma buldu - Son Dakika

Son Dakika: Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan 47 koyunu jandarma buldu

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu.

Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan koyunlar jandarma ekiplerince bulundu. İnece Beldesi'nde koyunlarını otlatan Erdal Tarım, 47 baş koyunun kaybolduğunu fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları arama sonucunda hayvanların Kavaklı beldesi yakınlarında olduğunu tespit etti. Yaklaşık 4 saat sonra bulunan koyunlar, sahibine teslim edildi. Hayvanları kaybolunca çok endişelendiğini belirten Tarım, koyunların bulunmasıyla endişesinin mutluluğa dönüştüğünü söyledi. Tarım, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:23

Kaynak: AA

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