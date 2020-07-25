Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira ceza yazdı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.
Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 4 kişiye 900'er lira ceza yazdı.
Yüksekten düşen kişi yaralandı
Babaeski ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde M.E, kurban kesimi için depo çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
M.E. haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen M.E. ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.