Ayağı ipe takılan serçeyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kırklareli'nde bir apartmandan sarkan ipe takılarak mahsur kalan serçe, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Demirtaş Mahallesi Pazar Çıkmazı Sokak'ta bir binanın çatısından sarkan ipe takılarak havada mahsur kalan serçeyi görenler, durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kuşa ulaştı.
Kuşun ayağına takılan ipi kesen itfaiye ekipleri, su verdikten sonra serçeyi doğaya saldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:55 - Kaynak: AA
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