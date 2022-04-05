Kırklareli'nde bir otomobil sürücüsünün üst aramasında sahte banknot, uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde bir şüphelinin üzerinde sahte banknot olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, TEM otoyolu gişelerinde A.Ş'nin (46) kullandığı otomobili durdurdu.
Sürücünün üst aramasında 52 adet 100, 51 adet 50 liralık sahte banknot, 7 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kırklareli'nde bir sürücüde sahte banknot, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika