Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

14.07.2022 15:08
Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir evde tüpün alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy köyünde Hüseyin Haskol'a ait evde tüpün alev alması sonucu yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce tüp patlamadan yangın söndürüldü.

Yangının ardından evde maddi hasar meydana geldi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Kırklareli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırklareli'nde evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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