Son Dakika: Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları başladı - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat kontrol çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, arpa hasadı ile kontrol çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Hububatın ülke açısından her geçen gün önem kazandığını ifade eden Özel, ürünlerin ülke ve il ekonomisinde de önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Buğdaydan sonra en fazla ekilen arpanın hasadının başladığını anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla hasat kontrollerimiz de başladı. Üreticilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri il ve ilçe müdürlüklerimizdeki teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılmaktadır. Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından denetimlerin özellikle ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olmalı ve hasada nezaret etmesi gerekmektedir."

Özel, hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirdi.