Son dakika! Kırklareli'nde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde su deposu inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde ayaklı su deposu inşaatında çalışan O.T, dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan O.T, diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. O.T'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inşaat alanında incelemede bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.