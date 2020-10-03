Vize ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Evrenli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, Y.A, Y.Ç, R.Ş, K.Ç. ve Y.Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:37 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 5 kişi yakalandı - Son Dakika