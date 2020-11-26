Son dakika! Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Vize ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğucak köyü yakınlarında durdurulan minibüste arama yaptı.

Aramada, 106 bini içi tütün ile doldurulmuş toplam 125 bin 600 makaron, 85 mükerrer kullanım için hazırlanmış TAPDK bandrolü ile 5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.