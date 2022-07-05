Kırklareli Lüleburgaz gişeleri mevkiinde can pazarı yaşandı. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple şarampole devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
Ayrıntılar geliyor...
Olay yerinden ilk kareler:
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika