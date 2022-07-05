Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Son Dakika! Kırklareli'nde korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

05.07.2022 09:12

Son dakika haberine göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otobüse henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kırklareli valisi Birol Ekici, kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kırklareli Lüleburgaz gişeleri mevkiinde can pazarı yaşandı. Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple şarampole devrildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

BİLECİK VALİSİ KAZA BÖLGESİNDE

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk kareler:

Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
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