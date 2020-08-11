Son dakika... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Trafik ekipleri de taksi ve dolmuşlar üzerinde denetim yapıyor.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:47

Kaynak: AA

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