Son dakika... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı
17.03.2021 09:03
Son dakika haberi... Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu kaydedilen açıklamada, karantina tedbirlerine uymayan apartman sakinleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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