Kırklareli Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ve yapılan denetimlerde yüksek puan alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.

Valilik tarafından, Kovid-19 sürecinde vatandaşların hizmet aldıkları işletmelerin güvenilirliğini anlayabilmeleri amacıyla "Yıldızlı İşletme" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında oluşturulan 15 ekip, belge almak isteyen işletmeleri özel olarak denetliyor.

Ekipler, restoran, kafe, berber, kuaför, market, spor merkezi, alışveriş merkezi, kahvehane, çay bahçesi, lokal, düğün salonu ve internet kafe gibi iş yerlerinin "Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile Bakanlık genelgelerinde yer alan usul ve esaslara uyup uymadıklarını düzenli olarak takip ediyor.

Denetimlerin ardından kriterlere uygun oluşturulan puan cetveline göre 90 alan işletmelere "Yıldızlı İşletme" belgesi veriliyor.

Ticaret İl Müdürlüğünden düzenlenen törende, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ersoy Canbek, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muzaffer Akgül tarafından 5 firma yetkilisine belgesini teslim etti.

Uzan, yaptığı konuşmada, kentte bugün itibariyle 21 firmanın belge sahibi olduğunu söyledi.

15 günlük periyotlar halinde denetimler yapıldığını belirten Uzan, Kovid-19 sürecinde bu belgenin çok öneli olduğunu vurguladı.

Bu belgeyi alan işletmelerin sorumluluklarının biraz daha arttığına dikkat çeken Uzan, toplum sağlının korunması için herkesin mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.