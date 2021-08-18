Son dakika... Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kırklareli'nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi Onur Sokak'taki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, bir süre daha soğutma çalışmasını sürdürdü.