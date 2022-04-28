Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı - Son Dakika
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Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı

28.04.2022 12:25
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçrarken, söndürme çalışmalarına çevre illerden itfaiye ekipleri ve askeri itfaiye de katıldı.

Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın diğer işyerlerine de sıçrarken, söndürme çalışmalarına çevre illerden itfaiye ekipleri ve askeri itfaiye de katıldı.

Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer işyerlerine sıçradı. Yangının büyümesiyle çevre illerden itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, askeri itfaiye de yangınla mücadele çalışmalarına katıldı. Dumandan etkilenenler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangının sıçramadığı çevre işyerlerinde bulunan vatandaşlar ise yangının büyüme ihtimaline karşı işyerlerinde bulunan eşyaları tahliye etmeye başladı. - KIRKLARELİ

Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı
Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı

YORUMLAR
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ LÜLEBURGAZ'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN LÜLEBURGAZ'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı - Son Dakika


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