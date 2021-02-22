Son dakika haber! KIRKLARELİ - Öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı - Son Dakika

Son dakika haber! KIRKLARELİ - Öğretmenler öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak için klip hazırladı

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için yürütülen "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi için kamera karşısına geçti.

Kırklareli'nde öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için yürütülen "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor" projesi için kamera karşısına geçti. Yaklaşık 15 öğretmen tarafından "Vardar ovası" türküsünün seslendirildiği klip hazırlandı. Klip, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün sosyal paylaşım sitelerinden yayınlandı. Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. Klibin salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilere moral olduğuna inandığını ifade eden Kalkan, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.

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