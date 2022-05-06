Son dakika... Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllüler de müdahale edecek - Son Dakika
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Son dakika... Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllüler de müdahale edecek

06.05.2022 16:13
Son dakika... Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllüler de müdahale edecek

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllülerin de müdahale edebilmesi için kampanya başlatıldı.

Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllülerin de müdahale edebilmesi için kampanya başlatıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünce İstasyon Caddesi'nde kurulan standa gelenler form doldurarak orman yangınlarına karşı yapılacak müdahalelerde gönüllü olmayı kabul etti.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, AA muhabirine, ülke genelinde yürütülen kampanya ile orman yangınları gönüllüleri oluşturduklarını belirtti.

Gönüllülerin olası orman yangınlarında profesyonel ekiplere destek vereceğini ifade eden Terzi, gönüllülerin yangına karşı müdahalede aktif olarak katılabileceğini söyledi.

Ormanların nefes kaynağı olduğunu dile getiren Terzi, şunları kaydetti: "Ormanlarımızı korumalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Vatandaşlarımızı orman yangınlarına karşı hassas davranmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. Kırklareli'nde de kampanya kapsamında hedefimiz 4 bin orman gönüllüsüne ulaşmak. Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarına karşı vatandaşların duyarlılığını arttırmak, gerektiğinde profesyonel ekiplere yardım etmek maksadıyla bu kampanya başlatıldı. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden başvurabilir veya Orman Genel Müdürlüğünün bütün idari birimlerinden kayıt yaptırabilir."

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Orman Yangınları, Togo Cumhuriyeti, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırklareli'nde orman yangınlarına gönüllüler de müdahale edecek - Son Dakika


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