Son dakika! Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
19.10.2020 14:57
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilere metil alkol satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilere metil alkol satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Derya A. ile Selçuk B'nin sahte içkiden ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.
Ekipler Derya A. ile Selçuk B'nin metil alkolü T.T'den temin ettiğini belirledi.
Gözaltına alınan T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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