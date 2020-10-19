Son dakika! Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler Derya A. ile Selçuk B'nin metil alkolü T.T'den temin ettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Derya A. ile Selçuk B'nin sahte içkiden ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

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