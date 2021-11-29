Son dakika... Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Can O. (18) idaresindeki 39 DN 259 plakalı otomobil, Bostaş köyünde Dört Yol Deposu mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Can O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Zafer T. (18) ise Demirköy Devler Hastanesine kaldırıldı.