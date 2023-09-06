Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp - Son Dakika

Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp

Son Güncelleme: 06.09.2023 09:21

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selde kaybolan 4 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi arama çalışması devam ederken kentte sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde dün şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Selde kaybolan 4 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişiyi arama çalışması ise sürüyor.

DERELER TAŞTI

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Son Dakika! Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

BUNGALOV EVLER SÜRÜKLENDİ

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edilmişti. Ekipler tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı kurtarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Son Dakika! Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

TEK TEK HER YERE BAKILIYOR

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor. Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Son Dakika! Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ERKEĞE AİT CANSIZ BEDEN BULUNDU

Ekipler, ormanlık alanda bir erkek cesedi buldu. Böylece İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son Dakika! Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırklareli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı! 3 kişi kayıp - Son Dakika
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