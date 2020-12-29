KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti. Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi.

Son Dakika

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu durdurulamıyor! Türkiye'de yok ama 22 ülkeye yayıldı

İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu

Yaşlı olduklarını düşündükleri 'Ayşe, Fatma ve Mehmet' gibi isimleri arayıp dolandırdılar! 16 kişilik çete çökertildi

Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor

Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek

Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız