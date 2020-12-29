KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

29.12.2020 10:01

Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti.

Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi.

KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı
KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı
KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı
KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

Kırklareli, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı - Son Dakika


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