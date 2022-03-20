Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

20.03.2022 21:46
Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayla Mahallesi Eski Buzhane Sokak'ta Muradiye S'ye ait tek katlı evde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, grupları ayırdı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri annesinin kaldığı evi yaktığı öne sürülen R.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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Kırklareli, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kırklareli'nde tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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