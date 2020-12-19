Son dakika! Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ö'nin evinde arama yaptı. Aramada, 275 gram sentetik uyuşturucu ile 713 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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