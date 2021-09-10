Son dakika: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki A.B, Ç.B. ve H.T. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin otomobilden dışarıya attıkları poşette 200 gram skunk ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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