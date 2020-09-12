Kırklareli'nde jandarma ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, Aksicim köyü ile Kıyıköy Liman mevkilerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphelilerin üzerileri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 kilo 95 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:05 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika