Son dakika! Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler, Aksicim köyü ile Kıyıköy Liman mevkilerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphelilerin üzerileri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerince Vize ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.

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