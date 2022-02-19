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Son dakika! Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

19.02.2022 16:03
Son dakika! Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.

Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı.

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Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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