Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.
Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika