Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor - Son Dakika
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Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor

28.04.2022 18:35

Son dakika haberler: Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor - Yangın söndürme çalışmalarına askeri itfaiye de katıldı KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.

Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor

- Yangın söndürme çalışmalarına askeri itfaiye de katıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın büyüyerek devam ediyor. Yangının diğer işyerlerine sıçramasıyla çevre illerden itfaiye ekipleri desteğe gelirken askeri itfaiye de söndürme çalışmalarına katıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek diğer işyerlerine sıçradı. Yangının büyümesiyle çevre illerden itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, askeri itfaiye de olay yerinde yangınla mücadele çalışmalarına katıldı.

Dumandan etkilenenler 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yangının sıçramadığı çevre işyerlerinde bulunan vatandaşlar ise yangının büyüme ihtimaline karşı işyerlerinde bulunan eşyaları tahliye etmeye başladı.

Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor
Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor
Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor
Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor

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Kırklareli, Fabrika, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kırklareli'ndeki fabrika yangını büyüyor - Son Dakika


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