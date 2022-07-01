Son dakika: Kırklareli'ndeki silahlı kavgaya ilişkin 20 sanık hakim karşısına çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde devam eden, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si firari 20 şüphelinin yargılanmasına başladı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.G, C.A, C.K, F.A, N.G, Y.A, S.A, Y.K, E.A, İ.İ. ve M.A. ile bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan silahlı kavgada yaralanıp felç olduğu ileri sürülen İ.G, tekerlekli sandalyeyle salona geldi.

Kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmaları dinlendi.

Sanıklardan İ.G, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Öldürmek amaçlı kimseye ateş etmediği ileri süren İ.G, kimseyi de yaralamadığını iddia etti.

İlk olayın ardından polis merkezine gittiği sırada kendisine pusu kurulduğunu öne süren İ.G, yoğun ateş altında kalarak sırtından yaralandığını söyledi.

Tedavi amacıyla gittiği Lüleburgaz Devlet Hastanesinde de kendisine ateş edildiğini aktaran İ.G, "Orada da kendimi savunmak amacıyla ateş ettim. Yaşanan hiçbir olayda kimseyi öldürmedim. Olayın yatışmasının ardından da silahımı polise teslim ettim." şeklinde savunma yaptı.

Güvenlik kamerası kayıtları silinmiş

Şüphelilere ait otelde resepsiyonist olarak çalışan T.C. de olayda bir şüphelinin kendisine öldürme kastıyla ateş ettiğini öne sürdü.

Olaydan habersiz olduğu sırada şüphelilerin otele baskın yaptığını anlatan T.C, "Ben otelin resepsiyonunda duruyordum. Birden otele ateş edilmeye başlandı. Ne olduğunu anlayamadım bir kişi bana patronu sordu, daha sonra hemen başıma doğru ateş etti. Kendimi yere atarken kurşun kulağımı sıyırdı ve yaralandım. Daha sonra baskın yapanlar hemen olay yerinden kaçtı." dedi.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik'in "Güvenlik kamerası kayıtları nasıl silindi?" sorusuna T.C, "Olayın ardından polis ekipleri geldi görüntüyü izledi. O sırada dışarıdan yine silah sesleri gelmeye başladı ve polisler dışarı çıktı. Bende kayıtları telefonuma yedeklediğim sırada panikle yanlış bir tuşa basıp sildim. Delilleri gizleme gibi bir niyetim yoktu." yanıtını verdi.

Duruşmada, diğer sanık ve avukatlar da savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Gedik, tutuklu sanıklardan S.A, Y.K, İ.İ, E.A. ve M.A'nın tahliye edilmesine karar verildiğini belirtti.

İddianame

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 27 sayfalık iddianamede, ilçede 27 Kasım 2021'de iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin iki grubun da birbirlerine ait iş yerlerine silahla ateş ettikleri, karşılıklı çatışmada bulundukları ve silahlı kavganın Lüleburgaz Devlet Hastanesi acil servisinde de devam ettiği belirtiliyor.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K. hakkında 1'er, V.D, E.A, İ.İ, S.A, Y.K, Y.A, C.K, C.A, B.G, H.A. ve M.A. hakkında 2'şer, M.Ü. hakkında 5, F.A. hakkında 6, N.G. ve İ.G. hakkında 9'ar kez müebbet hapis isteniyor.

Ayrıca "Mala zarar verme" suçundan N.G, İ.G, F.A, A,A, Y.A. ve C.K. hakkında 4 yıla kadar, "Yardım etme" suçundan N.G, İ.G, F.A, İ.İ, S.A, Y.K. ve M.Ü. hakkında 15 yıla kadar, "Nitelikli yağma" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K, Y.A. ve C.K. hakkında 15 yıla kadar, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan S.A, A.A, M.A, Ö.K. ve C.K. hakkında 3 yıla kadar, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan T.C. hakkında 5 yıla kadar, ayrıca "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet" suçundan V.D, E.A, Y.K, M.A, Ö.K, Y.A, C.K. ve M.A. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şüpheli müştekilerin ikamet, iş yerleri ve otomobillerinde yapılan aramalarda 2 çelik yelek, 3'ü kuru sıkı olduğu değerlendirilen 5 silah, sustalı çakı, 4 bıçak ele geçirildiği yer alıyor.