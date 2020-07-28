Son dakika... Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nde kurban kesim yerleri belirlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve köylerde 9 özel işletme kurban kesiminin yapılacağı belirtildi.

Kurban satışlarının Gazi Astsubay Ahmet İlhan Coşkun Vardan Sokak'ta yapıldığı bildirilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine de en üst düzeyde uyulması gerektiği ifade edildi.

Göz hastalıkları uzmanı göreve başladı

Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine atanan göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Ayşe Çeviker Kea göreve başladı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ataması gerçekleşen Kea'nın hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Hastaların 182 hattını arayarak veya hastaneden randevu alarak, tedavi olabilecekleri bildirildi.